26/09/2025

LIEX S.A. recibió la inspección técnica del Ministerio de Minería en el Proyecto Tres Quebradas

LIEX S.A., parte del Grupo Zijin, informó que recibió en sus instalaciones del Proyecto Minero Tres Quebradas la visita técnica de representantes de los Departamentos de Evaluación de Programas Especiales (DiPGAM) y Producción (DPM) del Ministerio de Minería de Catamarca.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron la Unidad Salar (US) y la Unidad Planta de Procesos Fiambalá (UPPF), verificando aspectos clave de la operación, tales como:

Traslado de salmuera.

Proceso de producción.

Cumplimiento de los programas de control ambiental.

Desde LIEX S.A. destacamos la importancia de este tipo de instancias, que fortalecen la transparencia y el trabajo conjunto con la autoridad minera para asegurar el desarrollo de una minería responsable, con estricto respeto por las normativas ambientales y de seguridad.

Este acompañamiento reafirma nuestro compromiso con la gestión sostenible de los recursos naturales y con el desarrollo de la provincia de Catamarca.