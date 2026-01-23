Nota Leída 103

Litio: Hombre Muerto West se alista para la primera producción del año

La empresa australiana Galan Lithium dio a conocer su informe de actividades trimestral correspondiente al período finalizado en diciembre del año pasado donde detalló los avances logrados en la construcción de la Fase 1 de su proyecto Hombre Muerto West (HMW), ubicado en la puna provincial. Según el informe de la compañía, las obras marchan de acuerdo al cronograma y apuntan a aprovechar la recuperación del mercado del litio cuya tonelada superó los US$ 20.000 (casi el doble de lo que estaba en octubre del año pasado).

Durante el trimestre, la compañía concentró sus esfuerzos en el desarrollo del proyecto de salmuera de litio ubicado en la provincia y que es 100 por ciento de su propiedad. Galan logró una serie de avances materiales en HMW que lo posicionan para pasar de desarrollador a productor en el primer semestre de 2026. De acuerdo a información publicada por el sitio Panorama Minero, el director gerente de Galan Lithium, Juan Pablo Vargas de la Vega, calificó el período como “sólido” y remarcó que la financiación para la construcción de la Fase 1 ya está asegurada.

“Este fue un trimestre sólido para Galan, marcado por avances significativos en las actividades de construcción en Hombre Muerto West. Con la financiación de la construcción para la Fase 1 asegurada y los flujos de trabajo bien avanzados, seguimos firmemente en camino hacia la primera producción en el primer semestre de 2026” dijo el ejecutivo de la compañía.

A la vez, Vargas de la Vega destacó que: “La empresa continúa evaluando la oportunidad de expandir la capacidad de la Fase 1 de 4.000 tpa LCE (toneladas por año de Carbonato de Litio Equivalente) a una capacidad superior a 5.000 tpa LCE aprovechando la infraestructura existente y mejorando la escala del proyecto”. “El 2026 será un año transformador para Galan y sus accionistas, mientras avanzamos hacia la producción y el flujo de caja en un momento de condiciones de mercado y sentimiento ampliamente mejorados para el sector del litio” agregó.

La ejecución de la Fase 1 en HMW avanzó materialmente durante el trimestre, con la construcción progresando de acuerdo con el cronograma hacia la primera producción en el primer semestre de 2026. La planta de nano-filtración para esta fase fue ensamblada y probada en Sídney, confirmando su desempeño conforme a los parámetros de diseño. Tras los testeos, la planta fue acondicionada en contenedores y enviada al sitio, con entrega prevista a principios de 2026 y posterior puesta en marcha.

En el lugar se lograron avances en las lagunas de evaporación y la infraestructura de la planta. Las lagunas 4 y 5 fueron rediseñadas y construidas para soportar la tasa de producción de la Fase 1 de 4.000 tpa LCE. Se completaron los movimientos de tierra para la planta de procesos y se vertió la losa de cimentación de concreto. Las actividades de ingeniería y adquisiciones continuaron centradas en integrar la instalación de nano-filtración con el sistema de lagunas. La mayoría de los ítems de entrega prolongada ya se encuentran en el sitio o en tránsito. /El Esquiú