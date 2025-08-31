Nota Leída 296

Londres Celebra el Día del Niño este Domingo 31

La Municipalidad de Londres invita a todas las familias a celebrar juntos el Día del Niño este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00hs en las instalaciones del Club Tiro de Londres, donde habrá juegos, espectáculos, casita del terror y muchas sorpresas más.

Así mismo se informa que a los habitantes del Shincal la Trafic municipal pasará a traerlo a las 14:30hs y a niños de La Aguada a las 14:00hs desde la Escuela.

