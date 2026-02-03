03/02/2026 || Locales |
Este Martes 03 de febrero, desde las 07:30 hs comenzará la campaña de vacunación en los siguientes barrios:
Londres: Continúa la campaña de vacunación antirrábica de animales
▪️ Londres Oeste
▪️ Sagrado Corazón
▪️ Barrio El Canal
La campaña está destinada a ovejas, cabras, cerdos y caballos, como medida preventiva para cuidar la salud animal y de toda la comunidad.
Importante: Tener los animales listos y facilitar el trabajo del personal.