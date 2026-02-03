Nota Leída 212
Londres: Continúa la campaña de vacunación antirrábica de animales

CONTINÚA LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ANIMALES DE CORRAL

 

Este  Martes 03 de febrero, desde las 07:30 hs comenzará la campaña de vacunación en los siguientes barrios:
▪️ Londres Oeste
▪️ Sagrado Corazón
▪️ Barrio El Canal

 

La campaña está destinada a ovejas, cabras, cerdos y caballos, como medida preventiva para cuidar la salud animal y de toda la comunidad.

 

Importante: Tener los animales listos y facilitar el trabajo del personal.



