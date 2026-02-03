Nota Leída 212

03/02/2026

Londres: Continúa la campaña de vacunación antirrábica de animales

Este Martes 03 de febrero, desde las 07:30 hs comenzará la campaña de vacunación en los siguientes barrios:

▪️ Londres Oeste

▪️ Sagrado Corazón

▪️ Barrio El Canal

La campaña está destinada a ovejas, cabras, cerdos y caballos, como medida preventiva para cuidar la salud animal y de toda la comunidad.

Importante: Tener los animales listos y facilitar el trabajo del personal.