26/10/2025

Londres: motociclista de 26 años perdió la vida en un siniestro vial

| Locales |

Alfredo Varas falleció tras un accidente en Londres, departamento Belén. La Policía y la Fiscalía investigan las causas.

En la madrugada de hoy, a la 01.00, se registró un siniestro vial en la localidad de Londres, Departamento Belén, que terminó con la vida de un joven motociclista.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Juan Pérez de Zurita y Belgrano, cuando Alfredo Emmanuel Varas, de 26 años, circulaba en una motocicleta Zanella 110 cc. Por razones que son materia de investigación, perdió el control del rodado y colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Tras el impacto, Varas sufrió lesiones graves que requirieron asistencia inmediata de profesionales médicos del nosocomio local. Posteriormente fue trasladado al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de la ciudad de Belén, donde falleció pese a los esfuerzos por salvarlo.

El hecho quedó bajo investigación de la Policía de Catamarca, con la intervención de efectivos de la Comisaría de Londres y peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes labraron las actuaciones correspondientes. La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial dictó las medidas a cumplimentar para esclarecer las circunstancias del accidente.