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| Locales | 02/10/2026 |

Londres se prepara para la Copa Municipalidad de Vóley en homenaje a las madres

El torneo deportivo se desarrollará el 16 y 17 de octubre en las instalaciones del Club Tiro de Londres, convocando a categorías Libres, Promocional y Mami +35.



LONDRES — Con el objetivo de agasajar a las madres en su mes y promover la actividad física comunitaria, se anunció formalmente el Torneo «Copa Municipalidad de Londres». La competencia de vóley se llevará a cabo durante las jornadas del viernes 16 y sábado 17 de octubre, bajo la premisa de celebrar el mes de la madre a puro deporte, recreación y encuentro social.

La cita deportiva tendrá como escenario principal la cancha del Club Tiro Federal Argentino de Londres (CTFAL). La organización cuenta con el respaldo de la Liga Norteña de Vóley (Belén – Catamarca) y el auspicio de la gestión municipal, que busca descentralizar el deporte y brindar espacios competitivos para las distintas franjas de la población local y departamental.

Categorías convocadas y premios

El certamen abrirá el juego para diferentes niveles y perfiles de competencia, distribuyéndose en tres categorías específicas:

• Libres

• Promocional

• MAMI +35

Además de la competencia netamente deportiva dentro del rectángulo de juego, la organización confirmó que el evento incluirá importantes incentivos para los equipos participantes. Habrá premios en efectivo, trofeos, regalos y sorteos para los asistentes. De manera complementaria, se desarrollará una divertida competencia de coreografías entre las delegaciones, garantizando un clima festivo y de esparcimiento para toda la familia.

Las inscripciones y consultas técnicas ya se encuentran abiertas. Para obtener mayor información o coordinar la participación de equipos, los interesados pueden comunicarse de manera directa al abonado telefónico 3835-411002.

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