Nota Leída 215

03/01/2026

Milei se disponía a firmar el decreto que deja a Catamarca con el control mayoritario de YMAD

| Minería |

El presidente Javier Milei se disponía a firmar el decreto oficializando la retirada definitiva de Nación de la empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y dejando finalmente a Catamarca con el control mayoritario de la minera. En este sentido, fuentes de Casa Rosada daban por hecho que el mandatario iba a estampar su rúbrica a un DNU. “Sale esta noche (por ayer)”, dijeron, aunque sin descartar una eventual demora.

De concretarse la firma en el transcurso de las últimas horas, YMAD estará conformada con un 60% de participación por parte de la Provincia de Catamarca y el 40 por ciento restante por parte de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, el acuerdo que firmaron estas dos deja abierta la posibilidad de acordar futuras incorporaciones o retiros de socios. De esta forma, la conducción estará a cargo de un directorio de cinco miembros: un presidente designado por el Gobierno provincial y cuatro vocales, dos propuestos por la Provincia y dos por la universidad. /ELESQUIU