Nota Leída 156

| Minería | 02/06/2026 |

Minería auditó por la norma IRAM

Entre el 28 y 29 de mayo, el Ministerio de Minería llevó adelante una auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por el Departamento de Geoquímica Ambiental, de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, con actividades en campo y en oficina.

Las tareas incluyeron monitoreos ambientales en el departamento Belén, realizados en conjunto con el proyecto Farallón Negro (YMAD), con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y fortalecer los procesos de control ambiental.

Cabe destacar que Catamarca fue la primera provincia del país en estandarizar procedimientos para el monitoreo de aguas en las cuencas aledañas a proyectos mineros bajo la norma IRAM-ISO 9001. En 2023 se recertificó la última versión de la Norma de Calidad IRAM-ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad del Monitoreo Ambiental de Agua”, incorporando nuevos conceptos como es la gestión de riesgos, el contexto de la organización, entre otros.

Estas auditorías permiten evaluar el desempeño del sistema, identificar oportunidades de mejora y reafirmar el compromiso institucional con una gestión ambiental responsable y el control eficiente de la actividad minera.

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