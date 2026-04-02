Nota Leída 366

| Minería | 02/04/2026 |

Mineros chilenos fueron detenidos mientras saqueaban una mina en San Juan

El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes sorprendieron a los sospechosos en la Mina El Zancarrón, a 3.550 metros sobre el nivel del mar.

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes habían recibido datos sobre la presencia de un grupo que operaba de manera ilegal en la zona. Al arribar al lugar, constataron que los hombres habían ingresado al país de forma clandestina y se encontraban extrayendo minerales.

Durante el procedimiento, los implicados intentaron utilizar un arma de fuego —una carabina calibre .22— contra el personal de seguridad, aunque fueron rápidamente reducidos antes de que pudieran efectuar disparos.

En el lugar, los uniformados incautaron 14 bolsas con rocas que contenían oro en bruto, además de herramientas de minería como picos y palas, utilizadas para la extracción ilegal. También se secuestró el arma de fuego hallada en poder de los detenidos.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga el alcance de la maniobra y si existen más personas involucradas en la actividad clandestina.

Los cuatro detenidos enfrentan acusaciones por tentativa de contrabando de exportación de oro, ingreso ilegal al país y tenencia ilegal de armas, en una causa que quedó en manos de la Justicia Federal.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la minería ilegal en zonas de difícil acceso y el accionar de grupos que cruzan fronteras para explotar recursos de manera clandestina, en un contexto donde los controles se vuelven cada vez más complejos por las condiciones geográficas extremas.

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