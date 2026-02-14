Nota Leída 17

14/02/2026

BELÉN

Monitoreo y control de carpocapsa en el membrillo

La Municipalidad de Belén, a través del equipo técnico de la Dirección de Agricultura y Ganadería, avanza con el monitoreo y control de carpocapsa en nuestro fruto emblemático: el membrillo.

Mediante el uso de trampas de feromonas se obtiene información clave sobre los momentos de mayor actividad de la plaga, lo que permite intervenir con precisión, reducir daños, evitar aplicaciones innecesarias y resguardar la calidad del fruto.

Este trabajo técnico es fundamental para sostener estándares sanitarios, mejorar la competitividad y abrir oportunidades de acceso a nuevos mercados.

Con esto se busca acompañar a los productores con herramientas, planificación y presencia en territorio, promoviendo una producción más eficiente, rentable y sustentable.

