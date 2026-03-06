Municipales de la Puerta de San José Cortan la Ruta 40

Nota Leída 34

En el marco del paro dispuesto por ATE, los trabajadores del municipio de Puerta de San José cortan la ruta a la altura del puente en reclamo de mejoras salariales.

Este es el segundo corte que hay en el departamento. Desde ayer los municipales de la ciudad de Belén realizan un piquete en Ruta Nacional 40, acceso sur, pidiendo que el sueldo mínimo se eleve a 800 mil pesos y las becas a 400 mil.