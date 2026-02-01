Nota Leída 134

01/02/2026

Municipio de Londres trabaja en el cuidado y mantenimiento del Cementerio Municipal

En esta oportunidad, el área de Medio Ambiente llevó adelante tareas de limpieza, desmalezamiento y orden del predio, mientras que el área de Producción acompañó los trabajos con acciones de fumigación, contribuyendo a la higiene y prevención sanitaria del lugar.

Tareas conjuntas reflejan el compromiso de las distintas áreas municipales con el cuidado de los espacios públicos, garantizando un entorno más seguro, limpio y respetuoso para las vecinas y vecinos que se acercan a rendir homenaje a sus seres queridos.

