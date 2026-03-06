Nota Leída 65

06/03/2026

Murió Robert, uno de los perros clonados de Milei

Robert, uno de los perros del presidente Javier Milei, murió en las últimas horas luego de atravesar una intervención quirúrgica por un tumor en una clínica veterinaria de San Isidro. El animal formaba parte del grupo de canes clonados a partir de Conan, la mascota original del mandatario.

Según se informó, el perro logró superar la operación, pero falleció durante el período de recuperación, menos de 48 horas después, de acuerdo con lo publicado por la revista Noticias.

Robert tenía un lugar especial dentro del grupo de perros que conviven con el jefe de Estado en la Quinta de Olivos. En distintas oportunidades, Milei explicó que el animal se encargaba de “ver sus fallas, contenerlo emocionalmente y pelear contra la oscuridad”, en referencia al vínculo que mantiene con sus mascotas.

El perro llevaba su nombre en homenaje al economista Robert Lucas, una figura influyente dentro del pensamiento económico liberal. Además, estaba próximo a cumplir ocho años, que es el tiempo de vida promedio estimado para los perros clonados.

La relación del Presidente con sus mascotas es conocida desde antes de su llegada a la política. Milei adoptó a Conan en 2004 y desarrolló un fuerte vínculo con el animal. Tras su muerte en 2017, decidió iniciar un proceso de clonación en Estados Unidos, del que surgieron varios perros genéticamente idénticos al original.

Según trascendió en libros y entrevistas, ese procedimiento implicó una inversión cercana a los 50.000 dólares y permitió que varios clones llegaran a la Argentina, donde actualmente viven en la residencia presidencial.

En los últimos meses también se conoció que el mandatario decidió realizar una nueva clonación, lo que derivó en la llegada de otro perro llamado Junior.

En el entorno del Presidente reconocen que la muerte de Robert generó un fuerte impacto emocional en el jefe de Estado.

