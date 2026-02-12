Nota Leída 43

12/02/2026

Nuevo espacio turístico para Belén

Damián Díaz e Ignacio Morales, impulsores del proyecto que propone la instalación de la Estatua del Puma en el Mirador del Puma, se reunieron con el intendente de Belén Dr Cristian Yapura para platearle la iniciativa que busca consolidar un nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad.

Durante el encuentro se dialogo sobre la propuesta y analizaron distintas alternativas para acompañar y colaborar en la concreción de este proyecto, que pone en valor uno de los paisajes más representativos y emblemáticos de Belén.

Desde la Municipalidad de Belén destacaron y felicitaron a Damián e Ignacio por esta valiosa iniciativa que nace del compromiso, la creatividad y el amor por nuestra tierra.

Municipalidad de Belén

