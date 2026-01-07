Nota Leída 297

07/01/2026

Nuevo Hospital de Belén: trabajadores reclaman sueldos y amenazan con frenar los trabajos

| Locales |

La obra del Hospital de Belén volvió a quedar en el centro de la polémica tras los planteos de la oposición por presuntos incumplimientos en el pago de salarios a los trabajadores, una situación que podría derivar en la paralización de las tareas.

Las críticas fueron formuladas por la diputada provincial Natalia Herrera, del bloque Generación del Cambio, quien cuestionó duramente al Gobierno provincial por el manejo del proyecto.

Según denunció la legisladora, el hospital es noticia “no por ser la tercera, cuarta o quinta vez que el Gobierno lo anuncia, sino porque los trabajadores de la obra aún no cobraron sus sueldos y evalúan frenar los trabajos”. La advertencia fue replicada por medios locales y generó preocupación en la comunidad belicha, que espera la finalización de un establecimiento sanitario considerado clave para la región.

Herrera recordó que el Hospital de Belén está proyectado como un futuro centro de referencia para el oeste catamarqueño y que, de acuerdo a los plazos oficiales, debería estar finalizado antes de fin de año. Sin embargo, la diputada expresó serias dudas sobre el cumplimiento de ese objetivo, teniendo en cuenta los antecedentes y las demoras acumuladas.

En ese sentido, repasó la cronología de promesas oficiales vinculadas a la obra y apuntó directamente contra el Ejecutivo provincial. “El hospital ya fue incluido en el Plan de Obras del fideicomiso minero en 2023. Raúl Jalil anunció su inicio en la Asamblea Legislativa de 2023, lo volvió a prometer en 2024 y otra vez en la de 2025”, enumeró. Con tono irónico, agregó que “probablemente lo vuelva a prometer en la Asamblea de mayo próximo”.

Los cuestionamientos de Herrera también se extendieron al plano económico y de transparencia. La legisladora puso en duda el costo final del proyecto y reclamó mayor claridad sobre el uso de los recursos. “¿De cuánto será el precio final de esta obra? ¿Se mantendrán los $160 millones iniciales o vamos a hablar del doble o el triple de inversión?”, planteó.

Finalmente, la diputada advirtió que la falta de información oficial abre interrogantes de fondo sobre la administración de los fondos. “¿Quién controla realmente los recursos del fideicomiso minero?”, se preguntó, al tiempo que exigió respuestas concretas y soluciones urgentes para evitar que una obra estratégica para el sistema de salud provincial quede nuevamente inconclusa.