16/10/2025

Nuevos módulos sanitarios para familias de Londres

La Municipalidad de Londres está llevando adelante la construcción de nuevos módulos sanitarios, una obra fundamental para mejorar las condiciones de las viviendas de nuestras familias.

Estos espacios, realizados con recursos propios del municipio, buscan brindar a los vecinos baños dignos, seguros e higiénicos, reemplazando instalaciones antiguas y respondiendo a una necesidad histórica.

Con cada avance, se garantiza mayor comodidad y salubridad para las familias, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el bienestar de los habitantes de la ciudad.

Prensa Municipalidad de Londres