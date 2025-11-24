Nota Leída 503

23/11/2025

Operativos de control vehicular termina con un arrestado y 15 motocicletas incautadas

Locales

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de las Seccionales Tercera, Décima y motoristas del COEM-Kappa de la Capital, de Villa Dolores, Dpto. Valle Viejo, y de las Comisarías Departamentales Santa María y Belén, conjuntamente con el Grupo de Infantería de Belén realizaron recorridos preventivos y controles vehiculares en distintos puntos de sus jurisdicciones.

Al finalizar, los uniformados arrestaron a un hombre de apellido Macias, de 31 años, quien habría sido sorprendido circulando en estado de ebridad, como así también incautaron quince (15) motocicletas de distintas marcas y cilindradas y tres (03) automóviles, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales respectivas.