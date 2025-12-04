Nota Leída 471

04/12/2025

OSEP limita las derivaciones: cómo afecta a los afiliados

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informó que a partir del 5 de diciembre y hasta el 1 de marzo de 2026 regirá un esquema especial de derivaciones médicas, que restringirá temporalmente la autorización de traslados y atenciones fuera de la provincia. Durante este período, que coincide con los meses de mayor demanda asistencial del año, solo se aprobarán derivaciones de carácter urgente o de emergencia, así como controles y tratamientos de pacientes oncológicos, personas trasplantadas y cirugías programadas que ya cuenten con indicación médica confirmada.

La medida, según explicaron desde la obra social, responde a un esquema habitual que se aplica cada verano. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio en los casos de mayor prioridad, particularmente aquellos vinculados a enfermedades graves, tratamientos de alta complejidad o situaciones que requieren atención inmediata para resguardar la salud del afiliado.

En este sentido, OSEP remarcó que el período estival suele registrar un aumento significativo de la demanda asistencial, tanto en consultorios como en servicios hospitalarios. Este incremento se relaciona, principalmente, con el movimiento turístico, el alza en patologías propias de la temporada y la necesidad de reorganizar los recursos disponibles para asegurar la atención médica esencial. Por ello, la política de restricción temporal busca evitar la saturación del sistema y permitir una administración más eficiente de las prestaciones de mayor sensibilidad clínica.

Durante la vigencia de la medida, los afiliados deberán gestionar sus solicitudes bajo los criterios de priorización establecidos. Las derivaciones que no encuadren dentro de urgencias, emergencias o tratamientos críticos quedarán diferidas hasta el mes de marzo. Sin embargo, desde la institución aclararon que las cirugías programadas ya autorizadas o en proceso de autorización continuarán según la planificación prevista, siempre que cuenten con el aval de los equipos médicos y los centros receptores.

El esquema también contempla la continuidad de los controles periódicos de pacientes oncológicos y trasplantados, considerados poblaciones de riesgo que requieren seguimiento sostenido y en muchos casos multidisciplinario. Para estos grupos, OSEP garantizó la provisión de insumos, medicación y la coordinación necesaria para evitar interrupciones en terapias esenciales.

Asimismo, desde la obra social destacaron que durante este tiempo se reforzarán los canales de atención al afiliado para orientar sobre los procedimientos vigentes, especialmente en situaciones que requieran derivación urgente. Se recomienda a los usuarios mantener comunicación fluida con sus médicos de cabecera y realizar las solicitudes con la documentación correspondiente para agilizar los trámites.

La implementación de este esquema temporal se mantendrá hasta el 1 de marzo de 2026, fecha en la que se prevé retomar el funcionamiento habitual del sistema de derivaciones. Mientras tanto, OSEP insistió en que la medida, aunque restrictiva, busca preservar la capacidad operativa del servicio y asegurar que los casos de mayor gravedad reciban la atención adecuada sin demoras.