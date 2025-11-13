Nota Leída 177

13/11/2025

LA CIÉNAGA

Padres toman la Escuela N°92 en Belén y reclaman presencia de autoridades

| Locales |

Este jueves, un grupo de padres de alumnos de la Escuela N°92 Pbro. Pedro Centeno, ubicada en La Ciénaga, departamento Belén, tomó el establecimiento educativo en reclamo de mejoras.

Con carteles ubicados en el ingreso al edificio, solicitaron la presencia de la supervisora escolar y expresaron su preocupación por el ambiente en el que estudian sus hijos. “Nuestros niños merecen un ambiente en donde se sientan cuidados, escuchados y felices”, se lee en uno de los mensajes.

El reclamo pone en evidencia el malestar de la comunidad educativa local, que espera respuestas por parte de las autoridades para garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo escolar.