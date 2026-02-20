Nota Leída 57

20/02/2026

Por conciliación obligatoria, se reinició el trabajo en el proyecto de Río Tinto

La medida de fuerza se había extendido durante dos jornadas consecutivas, en reclamo de una serie de planteos laborales que el sindicato considera pendientes de resolución. La intervención de la Dirección de Inspección Laboral determinó la conciliación obligatoria, lo que implica la suspensión inmediata de las acciones directas y el regreso a los puestos de trabajo mientras se desarrolla la instancia de negociación.

El conflicto se originó en el proyecto minero Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, uno de los principales yacimientos de litio del país. Allí, los trabajadores afiliados a AOMA llevaron adelante un paro que impactó en el normal desarrollo de las actividades productivas.

Conflicto latente

Si bien los operarios volvieron a cumplir funciones en cumplimiento de la resolución oficial, desde el gremio advirtieron que el malestar persiste. Según señalaron, los reclamos que motivaron las medidas de fuerza no han sido resueltos, por lo que la situación continúa abierta.

En ese contexto, no se descarta que, una vez finalizado el período de conciliación obligatoria, puedan retomarse las acciones sindicales si no se alcanzan acuerdos satisfactorios entre las partes.

De esta manera, aunque la actividad minera se normalizó en las últimas horas, el escenario en el Salar del Hombre Muerto permanece en estado de tensión, a la espera de avances concretos en las negociaciones.

