Nota Leída 135

12/02/2026

Por derrumbes, transitar con suma precaución por RN 40, en Quebrada de Belén

| Locales |



Catamarca. Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, en la Quebrada de Belén. A la altura del kilómetro 4.100 se produjo un derrumbe sobre la calzada.

En el lugar se debe utilizar un desvío, a baja velocidad.

Se recomienda no transitar en el tramo en horario nocturno.

Mañana a primera hora personal y equipos de la Sobrestantia Belén retiraran el material de la calzada.

TEMAS RELACIONADOS: