12/02/2026 || Locales |
Por derrumbes, transitar con suma precaución por RN 40, en Quebrada de Belén
Catamarca. Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, en la Quebrada de Belén. A la altura del kilómetro 4.100 se produjo un derrumbe sobre la calzada.
En el lugar se debe utilizar un desvío, a baja velocidad.
Se recomienda no transitar en el tramo en horario nocturno.
Mañana a primera hora personal y equipos de la Sobrestantia Belén retiraran el material de la calzada.TEMAS RELACIONADOS: BELÉN, RUTA 40