24/01/2026

LONDRES

Por erosiones en banquinas, transitar con precaución por RN 40

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, entre Cerro Negro y Londres (Belén), a la altura del kilómetro 4.038, por importantes erosiones en banquinas.

El sector quedará con señales preventivas y mañana a primera hora personal y equipos de la DNV trabajarán en el lugar para rellenar los lugares afectados por el agua.

Se recomienda disminuir la velocidad en tramo.