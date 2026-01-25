Nota Leída 39
LONDRES

Por erosiones en banquinas, transitar con precaución por RN 40

Creciente Londres
Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por  Ruta Nacional 40, entre Cerro Negro y Londres (Belén), a la altura del kilómetro 4.038, por importantes erosiones en banquinas.

El sector quedará con señales preventivas y mañana a primera hora personal y equipos de la DNV trabajarán en el lugar para rellenar los lugares afectados por el agua.

Se recomienda disminuir la velocidad en tramo.



