06/03/2026

Por orden judicial levantan el corte en el norte de Belén

| La Región |

La policía notificó a los trabajadores de los municipios del Norte de Belén que por orden judicial debían levantar el corte sobre Ruta Nacional 40, en Puerta de San José, a la altura del río Agua Clara.

Los empleados determinaron cesar con el piquete iniciado esta mañana en reclamo de mejoras salariales.

El secretario adjunto de ATE, Claudio Suárez, confirmó que los trabajadores municipales decidieron levantar el corte que mantenían sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del río Agua Clara, en Puerta de San José.

Según explicó, la medida se tomó tras la notificación de la orden de desalojo, aunque el levantamiento del piquete ya venía siendo analizado por los manifestantes, y la disposición terminó por acelerar la decisión.

Suárez también informó que se avanzó en el compromiso de los jefes comunales de mantener reuniones durante la próxima semana, donde uno de los principales temas a tratar será la recomposición salarial de los trabajadores municipales.

