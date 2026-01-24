Nota Leída 112

24/01/2026

Precaución sobre Ruta 40, entre Londres y Belén

Vialidad Nacional informó que se encuentra momentáneamente interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une las localidades de Londres y Belén, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

Según se detalló, las precipitaciones provocaron la crecida de varios ríos, lo que generó acumulación de agua en badenes y sectores bajos de la calzada, impidiendo la circulación segura. Personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) permanece en el lugar a la espera de que descienda el caudal para poder realizar tareas de despeje y habilitar nuevamente el paso.

Desde el organismo solicitaron a los conductores evitar transitar por el sector hasta nuevo aviso y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación.

Precaución para circular por RN 60 entre Cerro Negro y Tinogasta

Por otra parte, Vialidad Nacional indicó que se debe circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Tinogasta.

Si bien el caudal de agua que afectaba la calzada ya descendió, persisten restos de material de arrastre sobre la ruta, lo que representa un riesgo para la conducción, especialmente en vehículos livianos y motocicletas.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal vial que trabaja en la zona.