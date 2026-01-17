Nota Leída 197

17/01/2026

Protesta en las oficinas de MARA

| Minería |

Alrededor de 80 trabajadores desempleados se manifestaron este viernes frente a las oficinas de la empresa minera Mara Glencore en Santa María para reclamar el cumplimiento del cupo de contratación de mano de obra local. La protesta, que había sido anunciada el día anterior, encontró las puertas de la compañía cerradas bajo el argumento de que se estaba realizando una desinfección en las instalaciones.

«Estamos acá en la empresa Mara. Justamente hoy nos ponen un cartel que están haciendo una desinfección. Entonces se ve que hay un malestar en la empresa porque esto era simple. Ellos tenían que haber atendido porque no veníamos a hacer daño, solamente nos veníamos a presentar y dejar una nota para que nos conozcan y para que se respete lo que venimos pidiendo», expresó uno de los manifestantes.

Los trabajadores denunciaron que la empresa continúa contratando personal de otras provincias en lugar de priorizar la mano de obra local, como establece el acuerdo regional. «Ellos se siguen dando el lujo de traer gente de otras provincias», señalaron. Según los manifestantes, la llegada masiva de trabajadores foráneos de Tucumán, Salta, Jujuy y San Juan incumple los compromisos asumidos por la compañía minera.

La movilización comenzó frente a las oficinas de la empresa, donde los trabajadores esperaban ser recibidos para presentar formalmente su reclamo. Sin embargo, al encontrar las instalaciones cerradas, decidieron trasladarse hacia la plaza principal de Santa María para visibilizar su demanda.

«En este momento vamos a marchar hacia la plaza, ya que acá no nos atendieron, así la comunidad sepa de lo que estamos pidiendo», anunciaron los manifestantes. El grupo, que comenzó con alrededor de 80 personas, fue sumando más trabajadores a medida que avanzaba la jornada.

El reclamo se enmarca en la intensificación del malestar a nivel regional por el incumplimiento de los cupos de trabajadores locales en proyectos mineros. Los desempleados sostienen que la empresa debe respetar los acuerdos establecidos y priorizar la contratación de personal de la zona antes de incorporar empleados de otras provincias.

La situación expone tensiones entre las expectativas de empleo local que genera la actividad minera y las prácticas de contratación de las empresas del sector. Los manifestantes insisten en que buscan diálogo y soluciones, pero advierten que continuarán con las medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas de la compañía.