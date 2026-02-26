Nota Leída 45

26/02/2026

Proveedores de Andalgalá marcan distancia de la conducción provincial y denuncian irregularidades

| Minería |

Lo que debía ser un encuentro de unidad para fortalecer al sector de proveedores mineros terminó exponiendo una grieta que parece difícil de cerrar. La Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá participó de la reunión convocada por la entidad provincial (CAPROMIN) en la ciudad de Belén, pero lejos de alcanzar consensos, el encuentro sirvió para que los empresarios andalgalenses ratificaran sus «profundas diferencias» con la conducción actual y denunciaran un escenario de «sombras» en la industria.

La comitiva de Andalgalá asistió con el mandato unánime de exponer una postura institucional firme. Si bien destacaron que su presencia fue una muestra de voluntad de diálogo ante problemáticas que son comunes a todos los prestadores de servicios, dejaron en claro que la representación que hoy ejerce la cámara provincial no coincide con la visión federal y transparente que ellos reclaman. Para los proveedores locales, la dirección actual de CAPROMIN no está reflejando los intereses de quienes están en el territorio, cerca de los yacimientos.

Inacción oficial y malestar con las operadoras mineras

Uno de los puntos más críticos del comunicado emitido tras la reunión fue el señalamiento directo hacia las autoridades provinciales y las empresas transnacionales. Los proveedores andalgalenses manifestaron que el encuentro masivo en Belén fue el termómetro de un «gran malestar» generalizado. Los motivos son dos: por un lado, la inacción del Gobierno de Catamarca para resolver los problemas de fondo que asfixian a las pymes locales y, por el otro, presuntas maniobras irregulares por parte de las empresas mineras.

La advertencia es seria: la cámara andalgalense aseguró que no permitirá que se sigan generando «sombras» sobre el escenario minero actual, ya sea por falta de información o por omisiones en la comunicación oficial. Reclaman mayor transparencia en las contrataciones y que se cumpla efectivamente con la prioridad para el proveedor catamarqueño, evitando que los beneficios del sector se pierdan en intermediarios o empresas de fuera de la provincia.

TEMAS: