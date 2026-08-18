Nota Leída 143

| Provinciales | 18/08/2026 |

Quiénes cobran este Martes 18 de Agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya completó la primera semana del calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los pagos se retomarán este martes 18 según la terminación de DNI.

Durante agosto, el organismo previsional aplica un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informado por el Indec.

Anses: quiénes cobran este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto será el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 5. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalicen en 5.

En la misma fecha recibirán sus haberes quienes sean titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5. Por su parte, el calendario de la Asignación por Prenatal establece que este martes cobrarán quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.

A estos pagos escalonados según la terminación del DNI se suma el calendario correspondiente a las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), cuyos pagos comenzaron el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento y se extenderán hasta el 11 de septiembre. De la misma manera, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas comenzaron a pagarse el 10 de agosto, también para todas las terminaciones de DNI, y continuarán hasta el 11 de septiembre.

Cuánto paga Anses en agosto

Los haberes de este mes incorporaron el aumento del 1,89%, lo que ubicó a la jubilación mínima en $419.775,93, que al sumar el bono refuerzo de $70.000 alcanza a $489.775,93. Los beneficiarios que superen la mínima reciben un proporcional de bono hasta alcanzar los $489.775,93. Por su parte, titulares de PUAM reciben $405.820,74 con bono incluido y titulares de PNC por Invalidez y Vejez alcanzan los $363.843,15.

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