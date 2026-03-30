Nota Leída 184

| Locales | 30/03/2026 |

Torneo Provincial

Racing 250 y Santa Rosa están clasificados a Cuartos

Ayer se completó la novena y penúltima jornada del Torneo Provincial Masculino, con dos equipos ya clasificados a cuartos de final: Racing 250 y Deportivo Santa Rosa.

En Andalgalá, Racing de las 250 enfrentó a Tiro Federal y Gimnasia. El equipo belicho ganó como visitante por 3 a 1, asegurando la clasificación a cuartos de la Zona 1. Los goles fueron de Germán Ávila, Andy Segovia y José Quipildor.

San Isidro de Loro Huasi recibió a Tinogasta Central en cancha de Unión Calchaquí y cayó por 2 a 1. San Isidro abrió el marcador con José María Arjona a los 20 minutos, mientras que Tinogasta igualó con Franco Martínez a los 34 y consiguió la ventaja definitiva gracias a Gabriel Álvarez a los 47 minutos. Tinogasta quedó segundo y buscará defender ese puesto ante Tiro Federal en la última fecha. San Isidro, eliminado, visitará a Chacarita de Saujil, que también pelea por la clasificación.

En Recreo, Banda Norte recibió a San Martín de El Bañado en el estadio de Unión Sportiva. El equipo chacarero goleó 6 a 0, con Facundo Villafañe Luján como figura, anotando cinco goles, mientras que Bruno Bazán convirtió el restante. San Martín ahora depende de sí mismo y cerrará la fase regular frente a Sportivo Saujil.

Finalmente, Unión La Costa de Belén y Deportivo Amaicha de Santa María empataron 2 a 2. También se disputó el duelo entre La Soledad de Medanitos y Deportivo Santa Rosa, que terminó 4 a 4, resultado que dejó al “Lobo” a la espera de otros resultados; con el empate entre Belén y Santa María, Deportivo Santa Rosa avanzó a la siguiente instancia de la Zona 2.

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