22/01/2026

Racing Amigos de Coty, campeón del Torneo de Verano en Belén

La Municipalidad de la Ciudad de Belén llevó a cabo el torneo de verano, un evento deportivo que reunió a varios equipos de la ciudad y departamentos vecinos, las finales se disputaron el pasado fin de semana.

El torneo, que fue organizado íntegramente por la Municipalidad, tuvo como objetivo promover el deporte, la inclusión y el fortalecimiento de los espacios de encuentro comunitario.

En una final emocionante, Racing Amigos de Coty se impuso a San Martín con un marcador de 66-63, alzándose con el título de campeón del torneo.

El equipo ganador estuvo liderado por jugadores destacados como Hernán Fernández, quien fue elegido como el mejor jugador de la final.

Destacados del torneo

Además del equipo campeón, el torneo también tuvo otros destacados. Iván Saracho, del Racing Amigos de Coty, se llevó el premio al goleador del torneo, mientras que Emiliano Ochoa, del Club Tiro de Belén, fue elegido como el jugador revelación.

Posiciones finales

Racing Amigos de Coty San Martín San Luis Peñarol

Distinciones