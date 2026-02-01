Nota Leída 253

01/02/2026

Racing de Belén ganó en Santa María

En un duelo de alta intensidad disputado en Santa María, Racing de Belén ratificó su buen presente al derrotar por la mínima diferencia a San Isidro. El encuentro fue una batalla táctica donde los espacios escasearon, pero la jerarquía del conjunto belicho terminó inclinando la balanza.

Joaquín Ortega fue quien con una definición precisa firmó el 1 a 0 definitivo. San Isidro intentó reaccionar ante su gente, pero la solidez defensiva de la visita fue inexpugnable.

Con este triunfo, Racing no solo se llevó tres puntos de oro en terreno ajeno, sino que además logró el objetivo máximo de la fecha: escalar hasta la cima de la tabla de posiciones, consolidándose como el equipo a batir en la región. /Belén Info