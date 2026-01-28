Nota Leída 50

28/01/2026

FUTBOL

Racing de Belén y Chacarita de Fiambalá se enfrentan este Miércoles en el Club Tiro Federal

| Locales |

El duelo entre Racing de las 250 Viviendas y Chacarita de Fiambalá se disputará este miércoles 28 de enero a las 17:00 horas después de que fuera suspendido el pasado domingo debido a las inclemencias climáticas.

El escenario del encuentro será el estadio del Club Tiro Federal, donde el equipo belicho buscará hacerse fuerte de local ante el conjunto fiambalense en un partido clave para las aspiraciones de ambos en el certamen más importante de la provincia. /Belén Info