Nota Leída 395

| Minería | 13/04/2026 |

Reactivación de Alumbrera: estiman que a finales de mes estará terminada la DIA

La reactivación del yacimiento la Alumbrera, donde la gigante minera Glencore prevé que las operaciones comiencen hacia fines de este año, entró en etapa de definición.

Sucede que, según mencionó el gobernador Raúl Jalil en una entrevista con El Observador, “a fines de mes o principio del mes que viene estamos terminando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Glencore”.

Es decir, el documento oficial que autoriza legalmente el inicio o la continuidad de un proyecto establece las condiciones que la minera debe cumplir para proteger el entorno.

La mira del Gobierno puesta en la reactivación de Alumbrera se explica por un doble impacto: no solo porque Catamarca volverá a exportar cobre, sino también por la participación de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que percibiría un porcentaje de las utilidades líquidas y productivas obtenidas por la firma minera extranjera.

En la entrevista, el mandatario sintetizó que Glencore “es lo que era bajo la Alumbrera y va a ser, tal vez, la primera empresa que empiece a exportar cobre, calculamos que en julio del año que viene”.

Cabe señalar que sin la DIA aprobada y actualizada, ninguna actividad de explotación puede llevarse a cabo. Para la reactivación de Alumbrera, la DIA asegura que el regreso a la actividad sea compatible con la preservación de los recursos naturales al fijar límites estrictos sobre el uso del agua, definir la gestión de residuos y establecer los sistemas de monitoreo necesarios.

Glencore consideró que Alumbrera funcionará como un facilitador para el proyecto MARA, ya que permite integrar la infraestructura y la logística de ambos de manera estratégica.

Por otra parte, en esa entrevista, Jalil remarcó que, en materia minera, “el gran desafío que tenemos es hacer un RIGI o incentivo para la pequeña y mediana minería”.

Según rescató, “Chile exporta más que nosotros en pequeña y mediana minería y ese es el gran desafío que tenemos”.

En tanto, destacó que la Provincia “tiene la empresa estatal que nos pasó Nación que es YMAD, que exporta oro y plata, y tenemos Capillitas que tiene rodocrocita, que es la piedra rosa del Inca y la piedra nacional”. /El Esquiú

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