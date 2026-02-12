Nota Leída 73

12/02/2026

Reparación de techos en el Barrio 50 viviendas y comunidad de San José – El Shincal

| Locales |

Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, la Dirección de Obras Públicas, en articulación con las distintas áreas municipales, se encuentra ejecutando trabajos de reparación en los techos afectados en el Barrio 50 Viviendas y en la Comunidad de San José – El Shincal.

Las intervenciones tienen como finalidad restablecer las condiciones de seguridad habitacional, garantizando la protección y el bienestar de las familias damnificadas ante futuras inclemencias climáticas.

Municipalidad de Londres

