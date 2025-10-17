Nota Leída 110

17/10/2025

Representantes de la alianza Fuerza Patria – Lista 501 visitaron al partido justicialista en Londres

En la sede partidaria, el día de ayer se recibió la visita de representantes de la alianza Fuerza Patria – Lista 501.

En el gran marco político del Partido Justicialista, se llevó a cabo un encuentro en la cual se dejó plasmado la importancia de defender y ganar estás elecciones legislativas, para contar con hombres y mujeres en la cámara de diputados que representen los intereses y el cuidado del pueblo catamarqueño.

Los candidatos a concejales, en este sentido expresaron el trabajo que se viene realizando en Londres desde el PJ y la importancia de construir un camino de esperanza, de justicia social, de integración, de desarrollo, de modernización y de protección social para todo Londres. También, «desde el trabajo legislativo ser un apoyo constante para las familias de la comunidad, aportando proyectos para fortalecer la economía familiar y social».

Participaron de este gran encuentro el candidato a diputado provincial de Fuerza, Dr. Ezequiel Moreno, acompañado por los compañeros Juan Carlos Ledesma (diputado Prov.) y el Dr. Fidel Sáenz (Ministro de vivienda y urbanización de la Prov.). Por la Localidad de Londres estuvo el Dr. Gilberto Santillán Presidente del Partido Justicialista, candidatos a concejales Gilberto Santillán (h) y Celia Oliva; afiliados, simpatizantes y vecinos de Londres.

Prensa Partido Justicialista Londres