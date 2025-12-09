Nota Leída 236

09/12/2025

Rescatan a extranjeros extraviados en Belén

| Locales |

Durante la tarde del domingo, efectivos policiales fueron alertados sobre el extravío de una pareja de extranjeros.

De inmediato se inició un operativo para dar con un joven de 25 años de nacionalidad estadounidense y una mujer italiana de 23 años, quienes se extraviaron en la zona conocida como La Casa de Piedra.

Publicidad

Fue la propia joven la que comunicó a la Policía que con su compañero estaban desorientados, desconociendo como retornar.

Tras una búsqueda el equipo de emergencia logró dar con los turistas que se encontraban en buen estado, iniciándose el descenso y no siendo necesario el traslado a un centro asistencial.