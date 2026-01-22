Nota Leída 175

22/01/2026

Rescataron un cóndor andino herido en Londres

| Locales |

Un cóndor andino herido fue rescatado en las últimas horas en la localidad de Londres, departamento Belén, gracias al aviso oportuno de vecinos del lugar y a la rápida intervención de efectivos policiales y personal del Ministerio de Medio Ambiente. El ave, considerada un símbolo de la fauna nativa y una especie protegida, fue trasladada para su evaluación y permanece bajo observación, con perspectivas favorables para su recuperación y eventual liberación.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico realizado por efectivos de la Policía de la Provincia, quienes cumplen funciones en el destacamento policial de Londres. Según se informó oficialmente, los uniformados tomaron conocimiento de que vecinos de la zona habían encontrado un ejemplar de cóndor andino que presentaba signos visibles de lesión y dificultades para desplazarse.

Ante esta situación, los efectivos dieron aviso al personal de Fiscalización de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, activando de inmediato el protocolo correspondiente para la protección de fauna silvestre. En forma casi inmediata, profesionales del área se hicieron presentes en el lugar para verificar el estado general del animal y evaluar los pasos a seguir.

Tras constatar que el cóndor se encontraba lastimado, se resolvió trasladarlo a un espacio adecuado para mantenerlo en observación y realizar un seguimiento de su evolución. De acuerdo con el parte oficial, el ave se alimenta con normalidad, un dato alentador que indica una buena respuesta inicial al tratamiento y al cuidado brindado por los especialistas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente explicaron que, durante las próximas horas, el ejemplar continuará siendo monitoreado para determinar con mayor precisión el alcance de las lesiones y descartar complicaciones. En función de su evolución clínica, se definirá el momento y el lugar más adecuado para su liberación en una zona cercana al sitio donde fue rescatado, respetando su hábitat natural.

El cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes del mundo y cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas andinos. Por tratarse de una especie protegida y de alto valor ambiental y cultural, su rescate y preservación reviste una especial importancia. En ese sentido, las autoridades destacaron la colaboración de la comunidad, cuyo aviso permitió una intervención rápida y evitó que el estado del animal se agravara.

Asimismo, desde los organismos intervinientes recordaron a la población que, ante el hallazgo de animales silvestres heridos o en situación de riesgo, es fundamental no intentar manipularlos y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a las áreas ambientales correspondientes. Este tipo de acciones permite garantizar una atención adecuada y preservar tanto la integridad de las personas como la de la fauna.

El operativo se enmarca en las políticas de protección de la biodiversidad que impulsa la provincia, orientadas a la conservación de especies autóctonas y al fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia ambiental. En ese contexto, el rescate del cóndor andino en Londres vuelve a poner en valor el trabajo articulado entre la Policía, los organismos ambientales y la comunidad.