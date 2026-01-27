Nota Leída 26

27/01/2026

Se realizó una reunión de coordinación por la Emergencia Climática en Belén

En el marco de la Emergencia Climática declarada en la ciudad de Belén, se llevó a cabo una reunión en el despacho municipal con la Lic. Melisa Arévalo, coordinadora de Protección Civil de la Provincia, quien arribó junto a su equipo técnico para realizar el relevamiento correspondiente.

Desde Protección Civil provincial se trabaja principalmente en la evaluación de las zonas más vulnerables y afectadas por las intensas lluvias, elaborando un informe detallado que permitirá coordinar acciones y respuestas concretas.

La intervención de la Provincia resulta fundamental, ya que el equipo articula además con los distintos ministerios provinciales competentes, fortaleciendo el trabajo conjunto con el Municipio para brindar asistencia y acompañamiento a la comunidad belicha.

