Nota Leída 47

26/02/2026

Reunión interna de trabajo y fiscalización en Bajo la Alumbrera

| Minería |

Autoridades del equipo interinstitucional de evaluación conformado por los Ministerios de Minería, Agua, Energía y Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Deporte y de la Municipalidad de Andalgalá y el Concejo Deliberante participaron de una reunión de trabajo sobre la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Bajo La Alumbrera, en el marco del reinicio de sus operaciones.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la línea de base ambiental, plan de minado, consumo de agua, recursos humanos, plan de manejo ambiental y relaciones comunitarias.

Asimismo, las autoridades junto a los equipos técnicos participaron de la fiscalización que se desarrolló en sitio en el proyecto Bajo La Alumbrera , recorriendo junto a técnicos del Ministerio de Minería y Agua, Energía y Medio Ambiente, recorrieron las instalaciones del Open Pit de alumbrera, botaderos, Open Pit Bajo El Durazno, planta concentradora, dique de colas y el sistema de retrobombeo.

En la jornada se plantearon inquietudes relacionadas con el proceso de cierre de mina, la revegetación del área y el diagnóstico proyectado ante la reactivación, destacando especialmente la importancia del cuidado ambiental y geológico del lugar.

Finalmente, representantes de la comuna solicitaron fortalecer la inclusión laboral para las comunidades del departamento y reafirmaron la relevancia de la participación en futuros controles e inspecciones, poniendo en valor estos procesos ante la sociedad de Andalgalá.

TEMAS: