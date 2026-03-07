Nota Leída 25

Reuniones técnicas en Andalgalá, Belén y Santa María

En las últimas dos semanas de febrero, el Ministerio de Minería realizó tres reuniones técnicas interinstitucionales en Andalgalá, Belén y Santa María con el propósito de escuchar y poner en común los alcances técnicos y sociales en el marco de la novena Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA), etapa de explotación, vinculada al reinicio de Alumbrera.

Durante las jornadas, el equipo técnico de la empresa minera presentó los principales lineamientos del reinicio de Alumbrera, incluidos el plan de minado, la estabilidad geotécnica, el funcionamiento del dique de colas, del mineroducto, la capacidad operativa de la planta y el esquema de rehabilitación progresiva de botaderos y cierre de mina. Asimismo, se expusieron los programas de monitoreo ambiental vigentes y la evolución del consumo hídrico en relación con la etapa operativa anterior.

Bajo esta agenda de trabajo lo equipos de ministerios provinciales y municipales realizaron una fiscalización en el yacimiento.

