24/11/2025

Robo, persecución y recuperación de una camioneta

| Locales |

Pasado el mediodía, a las 12:15, efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá fueron alertados por la sustracción de una Chevrolet S-10 negra en el distrito Huachaschi, donde su dueño la había dejado por unos minutos frente a un comercio de calle Mendoza.

Se activó de inmediato y se dio aviso a todas las dependencias. Minutos después, personal del Destacamento El Breal de Londres (Belén) divisó el rodado. Al intentar detenerlo, el conductor habría intentado embestir a los policías y siguió la fuga.

Efectivos de la Comisaría de Londres y del Grupo de Infantería Belén iniciaron una persecución que terminó cuando encontraron la camioneta abandonada sobre la Ruta Nacional 40, a unos 5 km del empalme con la RN 60. El vehículo estaba con llave y sin las chapas patentes.

De manera simultánea, personal de la Subcomisaría Salado junto a Gendarmería del Puesto Caminero Cerro Negro (Tinogasta) aprehendieron a un joven de 23 años, apellido Gutiérrez, señalado como presunto autor. El sujeto habría llegado al puesto haciendo dedo tras abandonar el rodado.

La Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial impartió las directivas correspondientes, mientras que el propietario ya radicó la denuncia penal.