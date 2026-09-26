Nota Leída 157

| Locales | 26/09/2026 |

Sábado de sol pleno y ambiente caluroso en Londres

El termómetro tocará hoy los 32°C en las horas de la siesta. El ambiente se mantendrá sumamente seco, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre durante todo el fin de semana.



LONDRES – El fin de semana arranca en la localidad con condiciones meteorológicas plenamente estables, marcadas por un cielo limpio y un sostenido ascenso térmico. Según datos del servicio oficial, la jornada de hoy sábado 26 de septiembre presentará el siguiente desarrollo térmico:

• Por la mañana: El día comenzó fresco con una mínima que tocó los 14°C en la madrugada. Rápidamente, con la salida del sol, la mañana se tornó muy agradable promediando los 19°C con vientos calmos.

• Por la tarde: En horas de la siesta y la tarde se registrará el pico de calor, alcanzando una temperatura máxima de 32°C. El cielo seguirá despejado y el viento rotará levemente hacia el sector sureste a unos 10 km/h, manteniendo el índice de humedad en un bajísimo 12%.

• Por la noche: Al ocultarse el sol, el ambiente se tornará templado y sumamente agradable, con registros que descenderán gradualmente desde los 25°C hasta los 22°C. El cielo totalmente despejado garantizará una visibilidad óptima para las actividades programadas de astroturismo.

ALERTA RADIACIÓN UV: Se advierte que durante el mediodía y las primeras horas de la tarde el Índice UV alcanzará un valor de 9 (Muy Alto). Los especialistas recomiendan a los vecinos que asistan a las actividades al aire libre utilizar gorro, anteojos de sol y protector solar, evitando la exposición directa prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas.

EL PRONÓSTICO PARA MAÑANA

• Domingo 27 de septiembre: Mínima: 16°C | Máxima: 33°C. Para mañana se proyecta la continuidad del buen tiempo en todo el territorio municipal. La jornada dominical se presentará a pleno sol, con un ambiente caluroso y seco durante la tarde. Los vientos soplarán de manera moderada desde el sector sur, consolidando un clima ideal para asistir a los encuentros deportivos programados al aire libre y los paseos familiares.

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