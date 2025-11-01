Nota Leída 134

01/11/2025

Se acordó la reconstrucción del puente de La Puntilla en Belén

| Locales |

El intendente de Belén, Dr. Yapura, gestionó ante el gobernador la reconstrucción del puente de La Puntilla, una obra clave para reforzar la seguridad y la conectividad de la ciudad.

El proyecto contempla la instalación de nuevas defensas para prevenir desbordes del río y proteger a las familias durante la época de lluvias, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

La intervención forma parte del acompañamiento provincial a los municipios, con el objetivo de impulsar el desarrollo del Oeste de Catamarca y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.