01/11/2025
Se acordó la reconstrucción del puente de La Puntilla en Belén
El intendente de Belén, Dr. Yapura, gestionó ante el gobernador la reconstrucción del puente de La Puntilla, una obra clave para reforzar la seguridad y la conectividad de la ciudad.
El proyecto contempla la instalación de nuevas defensas para prevenir desbordes del río y proteger a las familias durante la época de lluvias, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad.
La intervención forma parte del acompañamiento provincial a los municipios, con el objetivo de impulsar el desarrollo del Oeste de Catamarca y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.