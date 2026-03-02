Nota Leída 52

02/03/2026

Se corrió la cuarta edición de la maratón «Desafío del Inka» Edición nocturta

Con la participación de 117 corredores, nuestras ancestrales calles londrinas se llenaron de energía, esfuerzo y emoción. Cada participante dejó todo en el recorrido, demostrando compromiso, pasión y espíritu deportivo en una noche verdaderamente especial.

La comunidad también fue protagonista: vecinos y familias acompañaron a lo largo del circuito, alentando y convirtiendo esta jornada en una verdadera fiesta del deporte.

Este importante evento fue organizado por la Dirección de Deportes que hicieron posible una nueva edición exitosa del Desafío del Inka.

Con la presencia del Intendente, quien acompañó la jornada y participó en la entrega de premios, destacando la importancia de seguir promoviendo el deporte y la vida saludable en nuestra comunidad. /Prensa Municipalidad de Londres

