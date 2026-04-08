Nota Leída 179

| Locales | 08/04/2026 |

Se firmó un convenio para la emisión de Licencias de Conducir Nacional en Londres

El día de ayer, el Sr. Intendente de la ciudad de Londres formalizó un Convenio de Cooperación Interjurisdiccional con la Municipalidad de Belén para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir. A raíz de este acuerdo, los habitantes de Londres tendrán la oportunidad de gestionar su Licencia Nacional de Conducir.

Para obtener más información, los interesados deberán acudir a la Dirección de Rentas, donde se les proporcionarán los datos y requisitos necesarios para llevar a cabo dicho proceso.

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