Nota Leída 391

| Locales | 02/04/2026 |

Se inauguró el microcine en la terminal de Belén

La ciudad de Belén está avanzando en la expansión de su infraestructura cultural con la adición de un microcine en la nueva terminal, un proyecto que se ha desarrollado a través de la colaboración entre el sector público y privado.

La inauguración contó con la presencia del intendente Cristian Yapura y del ministro Lucas Poliche, quienes subrayaron la relevancia de crear nuevos espacios que integren servicios, cultura y desarrollo local en ubicaciones estratégicas de circulación.

Durante el evento, se llevó a cabo la primera función, con la participación de niños y niñas de la comunidad, marcando el inicio de una propuesta que busca consolidarse como un nuevo lugar de encuentro y acceso a contenidos culturales.

Desde el Gobierno indicaron que este tipo de iniciativas son parte de una visión de desarrollo que pretende fortalecer el interior provincial, diversificar los servicios y generar oportunidades a partir de inversiones que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

En este contexto, enfatizaron que la terminal deja de ser únicamente un espacio de tránsito para convertirse en un centro de servicios integrado, incorporando propuestas que amplían su funcionalidad y dinamizan la actividad local.

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