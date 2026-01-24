Nota Leída 60

24/01/2026

Se juega la 2° Fecha Debut de Unión la Costa

| Locales |

La Federación Catamarqueña de Fútbol pondrá en marcha este sábado la segunda fecha del Torneo Provincial Masculino en sus cuatro zonas. Serán cinco los duelos que se disputarán en la jornada. El Equipo Belicho de Unión La Costa hace su presentación en el Torneo, visita a el conjunto de La Soledad de Medanitos será local de Unión La Costa a partir de las 17.30. Árbitro: Néstor González. Asistentes: Sergio Tapia y Juan Ramos (Tinogasta). Unión tendrá su debut en el certamen, mientras que el equipo de Medanitos aún no pudo convertir goles tras empatar 0 a 0 con San Lorenzo de Huachaschi.

Por la Zona 4, en la cancha de Independiente de El Alto, el equipo local recibirá la visita del CAI de Huillapima desde las 17.00. El árbitro del encuentro será Martín Moya, acompañado por Darío López y Juan Gutiérrez (Valle Viejo).

El “Rojo” de El Alto llega al duelo tras igualar en la primera fecha ante General Lavalle de Colpes. En tanto, el equipo de la Liga Catamarqueña buscará sumar sus primeros puntos tras tener fecha libre.

Por la Zona 1, en el departamento de Andalgalá, San Isidro de Santa María visitará a Tiro Federal y Gimnasia desde las 17.30. Árbitro: Mauro Roldán. Asistentes: Fabián Gómez y Félix Delgado (Belén). El equipo visitante viene de perder ante Chacarita de Saujil por 1 a 0, y Tiro intentará iniciar su camino en el certamen con un triunfo.

En el Polideportivo de Chumbicha, desde las 17.30, Rivadavia enfrentará a Tapso FC por la Zona 3. Árbitro: Yamil Reynoso. Asistentes: Daniel Malagueño y Franco Zerda (Pomán). Ambos equipos se encuentran punteros tras ganar en sus respectivos partidos de la primera fecha.

Programación

Cancha Independiente El Alto

17.00: CAI El Alto vs. CAI de Huillapima. (Zona 4)

Cancha La Soledad de Medanitos

17.30: La Soledad vs. Unión La Costa. (Zona 2)

Cancha Tiro Federal de Andalgalá

17.30: Tiro vs. San Isidro de Santa María. (Zona 1)

Polideportivo de Chumbicha

17.30: Rivadavia vs. Tapso FC. (Zona 3)

Primo Antonio Prevedello

17.30: Defensores de Esquiú vs. General Lavalle. (Zona 4).

Domingo

Zona 1: En la cancha de Peñarol de Belén, Racing del 250 de Belén será local ante Chacarita de Fiambalá (17 hs.)

Zona 2: En su cancha, Santa Rosa de Tinogasta recibe a San Lorenzo de Huachaschi (17 hs.)

Zona 3: Sp. Saujil juega de local ante Banda Norte de Recreo (17 hs.)

Fuente: Belén Info