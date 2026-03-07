Nota Leída 98

Se levantó el corte de ruta en Belén, aunque el Intendente no haya conseguido ninguna solución para los empleados

Luego de varias horas de protesta, los trabajadores municipales de Belén decidieron levantar el corte que mantenían sobre la Ruta Nacional 40. La medida se suspendió tras el regreso del intendente Cristian Yapura desde la capital provincial, quien acercó una respuesta a los manifestantes.

Sin embargo, el planteo del jefe comunal no trajo soluciones concretas al reclamo de los empleados, quienes vienen exigiendo una recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

Ante este escenario, los trabajadores resolvieron levantar momentáneamente la medida de fuerza, aunque advirtieron que seguirán en estado de alerta y en pie de lucha hasta obtener respuestas reales a la difícil situación salarial que atraviesan.

Los municipales sostienen que los sueldos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y esperan que el municipio acerque una propuesta que realmente atienda sus demandas. / El portal noticias

