12/02/2026

Se normaliza la circulación de tránsito tras un derrumbe en la Quebrada de Belén

| Locales |

Vialidad Nacional confirmó que ya se encuentra totalmente habilitada la circulación vehicular por la Ruta Nacional 40, en el tramo correspondiente a la Quebrada de Belén, a la altura del kilómetro 4.100, donde durante la noche del miércoles se registró un desprendimiento de material.

El incidente, de carácter leve, había generado la interrupción parcial del tránsito y la implementación de un desvío preventivo para garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, gracias al rápido accionar del personal de la Dirección Nacional de Vialidad, durante las primeras horas de este jueves se llevaron adelante las tareas necesarias para despejar la calzada.

Con la intervención de equipos y maquinaria, se logró retirar el material acumulado y dejar la ruta en condiciones óptimas, permitiendo restablecer la circulación normal en la zona. Desde el organismo vial recordaron la importancia de transitar con precaución en sectores de montaña, especialmente ante posibles desprendimientos ocasionados por factores climáticos.