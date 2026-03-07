Nota Leída 83

07/03/2026 | Compartir | Locales |

Se pide circular con precaución en Ruta 40 entre Cerro Negro y Londres

Autoridades viales solicitaron a los conductores circular con precaución en distintos puntos de la provincia de Catamarca debido a las condiciones generadas por las lluvias registradas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional 40, en el departamento Belén, entre Cerro Negro y Londres, a la altura del kilómetro 4.034, donde se registró material de arrastre sobre la calzada.

El organismo explicó que las precipitaciones provocaron la crecida de varios cauces de agua y, en ese sector, el agua llegó a pasar por encima de la calzada.

Personal y equipos de la Sobrestantía Belén se encuentran trabajando en el lugar con tareas de despeje y limpieza de la ruta para restablecer las condiciones normales de circulación.

Mientras continúan los trabajos, se recomienda a los conductores reducir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas de obra instaladas en el sector.

TEMAS: