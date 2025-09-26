26/09/2025 || Locales |
Emoción e historia en la Plaza Olmos y Aguilera
Se presentó el Libro Histórico Popular de Belén
Se llevó a cabo la emotiva presentación del libro histórico y popular en la Plaza Olmos y Aguilera, una obra que refleja y plasma la memoria, las vivencias y la identidad de nuestra comunidad.
Un encuentro cargado de emoción, donde pasado y presente se unieron para celebrar nuestra historia.
Se agradece profundamente a todos los presentes que acompañaron este momento tan especial y, de manera muy especial, a cada persona que colaboró con material, testimonios, fotografías y recuerdos para hacer posible la realización de este valioso libro que preserva nuestro patrimonio cultural.